Pellegrini tras goleada ante Barcelona: Tuvimos un partido malo defensivamente

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, destacó este sábado, tras la derrota como local (3-5) ante FC Barcelona, que la clave estuvo en que dieron "muchas licencias defensiva en el primer tiempo" y que el rival tuvo "mucha efectividad".

"Tuvimos tantas ocasiones como ellos pero ellos las marcaron. Si hay que perder, que sea así, sin bajar los brazos. También ese penal bastante conflictivo", expresó el entrenador en alusión a la jugada en el que Marc Bartra tocó el balón con la mano y el árbitro señaló penal tras verlo en el VAR, lo que supuso el momentáneo 1-5.

"Creo que ese penal que le pega a Bartra antes en el cuerpo y luego en la mano", dijo el entrenador de Betis, quien precisó que no tenía la "intención de preguntar al árbitro" para que le explique la jugada y que no recurre "a eso para hablar del partido perdido".

"Tuvimos un partido malo defensivamente y ellos fueron muy efectivos", insistió Pellegrini, quien añadió que lograron "los goles y luego un par de ocasiones más", lo que demuestra que este equipo "nunca baja los brazos".