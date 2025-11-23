Real Madrid batalló para llevarse un agónico empate en su visita a Elche por la Liga

Real Madrid volvió a quedar empantanado en su lucha por La Liga y este domingo apenas rescató un 2-2 en su visita a Elche por la fecha 13, resultado que lo mantuvo en el liderato por un punto sobre su perseguidor, FC Barcelona.

El cuadro "merengue" llegaba golpeado tras la derrota ante Liverpool en Champions y un empate sin goles frente a Rayo Vallecano. Sin embargo, el equipo dirigido por Xabi Alonso nunca logró imponer su plan durante el primer tiempo y volvió a lucir incómodo.

La segunda parte abrió un libreto mucho más agitado. Elche rompió la igualdad con el tanto de Aleix Febas (53') y desde ahí obligó al conjunto blanco a remar a contracorriente hasta que Dean Huijsen (78') apareció como un inesperado goleador para empatar tras un balón suelto en el área.

El tramo final mantuvo la tensión. Álvaro Rodríguez (84') devolvió la ventaja al local con una gran acción individual y Jude Bellingham (87') rescató al puntero ante un rival que terminó con diez hombres por la expulsión de Víctor Chust (90+6').

Con este empate, Real Madrid quedó líder con 32 puntos y desperdició la opción de ampliar su distancia con las 31 unidades de FC Barcelona. En medio de este ciclo sin triunfos, ahora deberá visitar a Olympiacos este 26 de noviembre por la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League.