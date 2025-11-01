Sevilla cayó con Atlético de Madrid e hiló su tercera derrota consecutiva

Sevilla, que contó con Gabriel Suazo como titular, cayó goleado 0-3 ante Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano por la fecha 11 de La Liga. Alexis Sánchez no pudo estar presente por una lesión.

En la primera parte se vio un encuentro parejo, con dominio de los locales que generaron pocas llegadas con peligro y que fueron bien repelidas por el guardameta Odisseas Vlachodimos.

En el segundo tiempo, los "colchoneros" fueron más eficaces y lograron abrir el marcador a través de un penal que cometió Tanguy Nianzou tras una falta sobre José María Giménez, y que terminó siendo convertido por Julián Álvarez (64').

Después de esto, el conjunto de los chilenos no pudo controlar el poderío del cuadro dirigido por el "Cholo" Simeone y terminó sufriendo los tantos de Thiago Almada (77') y Antoine Griezmann (90').

Con este resultado, Atlético de Madrid se mantiene en el cuarto puesto con 22 puntos, mientras que Sevilla se ubica en el undécimo lugar con 13 unidades.

El siguiente partido del conjunto blanquirrojo será de local frente a Osasuna el sábado 8 de noviembre a las 12:15 horas (15:15 GMT), mientras que los "colchoneros" recibirán a Union St. Gilloise por Champions League el martes 4 de noviembre a las 17:00 horas (20:00 GMT).