Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
Sevilla, con Gabriel Suazo, visita a Atlético de Madrid por La Liga
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Alexis Sánchez se encuentra lesionado y quedó fuera de la nómina.
Sevilla, con Gabriel Suazo como titular, visita a Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano por la fecha 11 de La Liga. Alexis Sánchez se encuentra lesionado, por lo que no será opción para este duelo.
