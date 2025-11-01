Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.2°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Sevilla, con Gabriel Suazo, visita a Atlético de Madrid por La Liga

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Alexis Sánchez se encuentra lesionado y quedó fuera de la nómina.

Sevilla, con Gabriel Suazo, visita a Atlético de Madrid por La Liga
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Sevilla, con Gabriel Suazo como titular, visita a Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano por la fecha 11 de La Liga. Alexis Sánchez se encuentra lesionado, por lo que no será opción para este duelo.

Sigue los resultados en Cooperativa.cl:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada