Sevilla de Alexis Sánchez recibe a Real Oviedo por la liga española

La escuadra de Sevilla FC, con Alexis Sánchez como titular y Gabriel Suazo aún como baja por lesión, choca este domingo contra Real Oviedo por la decimosexta jornada de la liga española 2025-26.

Sevilla 2-0 Real Oviedo, Entretiempo. Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán". Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0:3' Akor Adams (SEV); 2-0: 22' Djibril Sow (SEV)