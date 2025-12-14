Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
Sevilla de Alexis Sánchez recibe a Real Oviedo por la liga española
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue el resultado en Cooperativa.cl.
La escuadra de Sevilla FC, con Alexis Sánchez como titular y Gabriel Suazo aún como baja por lesión, choca este domingo contra Real Oviedo por la decimosexta jornada de la liga española 2025-26.
- Síguelo en Cooperativa.cl:
1-0:3' Akor Adams (SEV); 2-0: 22' Djibril Sow (SEV)