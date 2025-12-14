Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Sevilla de Alexis Sánchez recibe a Real Oviedo por la liga española

Cooperativa.cl

Sigue el resultado en Cooperativa.cl.

Sevilla de Alexis Sánchez recibe a Real Oviedo por la liga española
En portada

La escuadra de Sevilla FC, con Alexis Sánchez como titular y Gabriel Suazo aún como baja por lesión, choca este domingo contra Real Oviedo por la decimosexta jornada de la liga española 2025-26.

- Síguelo en Cooperativa.cl:

1-0:3' Akor Adams (SEV); 2-0: 22' Djibril Sow (SEV)

