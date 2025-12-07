Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
Sevilla de Alexis Sánchez visita a Valencia por la fecha 15 de la liga española
Este domingo, Sevilla, de Alexis Sánchez y un Gabriel Suazo ausente por lesión, visita a Valencia CF en el Estadio de Mestalla por la fecha 15 de La Liga.
0-1: 60' César Tarrega en contra (SEV); 1-1. 90+3' Hugo Duro (VAL)