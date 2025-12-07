Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago23.3°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Sevilla de Alexis Sánchez visita a Valencia por la fecha 15 de la liga española

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue la acción de este duelo por Cooperativa.cl

Sevilla de Alexis Sánchez visita a Valencia por la fecha 15 de la liga española
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este domingo, Sevilla, de Alexis Sánchez y un Gabriel Suazo ausente por lesión, visita a Valencia CF en el Estadio de Mestalla por la fecha 15 de La Liga.

- Síguelo en Cooperativa.cl:

0-1: 60' César Tarrega en contra (SEV); 1-1. 90+3' Hugo Duro (VAL)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada