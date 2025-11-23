Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Sevilla de Suazo y Alexis visita a Espanyol con la misión de trepar hacia zona de copas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo de los chilenos saltará a la cancha en Barcelona en busca de alegría antes del derbi con Betis.

Este lunes 24 de noviembre, Sevilla FC, de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, cerrará la fecha 13 de la liga española con un duelo de visitante contra Espanyol, uno de sus rivales en la mitad alta de la tabla.

El cuadro andaluz llega con 16 unidades, solo dos menos que los catalanes, que cierran la zona de copas internacionales en el sexto lugar; escaño de clasificación a Conference League.

La escuadra "perica" también tiene una importante misión por delante, ya que un triunfo la pondrá a la par del Real Betis de Manuel Pellegrini, que es quinto y enredó puntos contra Girona.

El último partido de Sevilla fue un triunfo por 1-0 de local ante Osasuna el pasado 8 de noviembre, antes de la fecha FIFA.

Gabriel Suazo se reintegró de inmediato luego de los amistosos de La Roja y la gran novedad es Alexis Sánchez, que sumó dos prácticas seguidas tras estar lesionado y logró entrar en la citación, teniendo la posibilidad de sumar minutos antes del derbi con Betis en la siguiente jornada.

Respecto a Espanyol, su más reciente partido fue una derrota en casa a manos de Villarreal por 2-0.

El partido en el Estadio RCDE Stadium está programado para las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT). Podrás seguir el resultado en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

