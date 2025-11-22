Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.9°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Tani Oluwaseyi mantuvo la racha de Villarreal y frustró a Mallorca en el final

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Un gol del delantero a ocho minutos del cierre le dio una sufrida victoria por 2-1 al "Submarino Amarillo", que se mantiene invicto como local y en la parte alta de la tabla.

Tani Oluwaseyi mantuvo la racha de Villarreal y frustró a Mallorca en el final
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un gol agónico del delantero canadiense Tani Oluwaseyi a ocho minutos del final le permitió a Villarreal conseguir una trabajada victoria por 2-1 sobre Mallorca. El "Submarino Amarillo" mantuvo así su excelente racha como local en el Estadio de La Cerámica, donde no conoce de derrotas en la presente temporada.

El partido arrancó con un ritmo trepidante, con goles de ambos equipos antes de los diez minutos. El local golpeó primero a los 6' por medio de Gerard Moreno, pero la alegría duró poco. Dos minutos después, Samu Costa aprovechó una pérdida en la salida y con un disparo cruzado anotó el empate para el cuadro balear.

Tras el vertiginoso inicio, el equipo de Jagoba Arrasate logró controlar el juego con un gran planteamiento táctico, maniatando a un Villarreal incómodo que apenas pudo generar peligro. Sin embargo, el equipo de Marcelino García Toral reaccionó en la segunda mitad y encontró la llave del partido con los cambios en el tramo final.

El gol del triunfo llegó en el minuto 82. Una asistencia de Buchanan fue aprovechada por Oluwaseyi, quien, tras un mal despeje de la defensa, definió con un espectacular taco para desatar la fiesta. El tanto, que había sido anulado en primera instancia, fue validado por el VAR y le permite a Villarreal seguir en la lucha por los puestos altos de LaLiga.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada