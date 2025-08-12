Villarreal ofreció pasajes gratis en avión si se confirma duelo ante Barcelona en Miami

El presidente de Villarreal, Fernando Roig, se mostró muy satisfecho ante la posibilidad de que el encuentro entre su equipo y FC Barcelona previsto para diciembre en La Cerámica se pueda jugar en Miami y dijo que ante las molestias que eso supondría para sus abonados les ofrecerán avión gratis para desplazarse a Estados Unidos o un descuento del 20 por ciento en el precio que pagaron.

"Si se realiza seremos el primer equipo europeo en jugar allí un partido de Primera División. Es un gran hito", señaló en declaraciones a los medios, después de que a petición de la Liga, la RFEF aprobara el lunes pedir permiso a la UEFA y a la FIFA para jugar allí.

"Nuestros aficionados tendrán unas molestias. Pero vamos a compensarlo. El que quiera ir a Miami irá gratis en avión. Y el que no quiera o no pueda. Tendrá un descuento del 20 por ciento en su abono de esta temporada", señaló.

El directivo aseguró que lo que se pueda ganar por disputar allí el choque se dedicaría a esas medidas para compensar las "molestias" a los seguidores. "Todo el tema económico va a ir dedicado a compensar a los aficionados. Lo que gana el club aquí es la expansión de la marca, de los patrocinadores y mirar hacia el futuro de abrirnos al mercado. El dinero, como tal, será dedicado a los aficionados", afirmó.