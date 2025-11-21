Guardiola: "Haaland se merece estar en el Mundial y vivir esa experiencia"

El entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, celebró la histórica clasificación de Noruega al Mundial 2026 y dedicó elogios a su máxima estrella, el delantero Erling Haaland. "Estoy muy feliz por él. Como el jugador que es, uno de los mejores del mundo, se merece estar en la Copa del Mundo y vivir esa experiencia", declaró el técnico este viernes en rueda de prensa.

La clasificación es un hito para Noruega, que volverá a una Copa del Mundo por primera vez desde 1998. Guardiola resaltó la increíble temporada que está realizando su goleador. "Está jugando increíble. Está rompiendo todos los récords, personales, de la Premier League y de Noruega", afirmó.

El rendimiento de Haaland ha sido determinante, sumando 32 goles entre su club y su selección en lo que va de temporada. Su aporte en la fase de clasificación fue fundamental, marcando 16 tantos en apenas 8 partidos. "Muchos de los jugadores de Noruega no habían ni nacido la última vez que jugaron un Mundial", agregó Guardiola.

Finalmente, el de Sampedor se refirió a la lucha por el título de la Premier League, donde se encuentran a cuatro puntos del líder Arsenal. "Tengo la sensación de que no van a perder muchos puntos. La verdadera temporada comienza ahora. Tenemos que ganar mañana, que será un paso muy importante", subrayó, anticipando el duro duelo de este sábado contra Newcastle United.