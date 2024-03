Leicester City despidió a su técnico por romance con futbolista

El club inglés Leicester City vive un escándalo y tras una investigación interna despidió al técnico del primer equipo femenino, Willie Kirk, por sostener un romance con una de las jugadoras del plantel.

La institución entregó la información a través de un comunicado público en su sitio oficial en el que sostuvo que "siguiendo un extensivo proceso disciplinario interno y respetando las obligaciones del club a la privacidad, concluimos que Willie rompió el código de conducta del equipo en un grado en el que su puesto se hace insostenible".

Según los detalles entregados desde la prensa británica, la investigación se inició el pasado 8 de marzo.

Kirk, quien estaba separado de su cargo hace unos días, llegó a Leicester en julio del 2022 como director de fútbol y en noviembre de ese año asumió en el equipo femenino.

El cargo lo tomó Jennifer Foster.

Leicester City Football Club can confirm that Willie Kirk has been dismissed from his position as LCFC Women Manager.