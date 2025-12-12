Mohamed Salah volvió a la convocatoria de Liverpool tras polémica marginación

El egipcio Mohamed Salah, de Liverpool, volvió a la convocatoria de los "reds", para medirse este sábado a Brighton & Hove Albión en la Premier League.

El delantero habló con Arne Slot, técnico de los "reds", este viernes y vuelve a la dinámica del grupo después de perderse el partido contra Inter de Milán de Champions League tras hacer unas polémicas declaraciones.

Después del empate contra Leeds United del sábado pasado, en el que Salah fue suplente por tercer encuentro seguido, el egipcio habló ante los medios y confirmó su mala relación con Slot, dejó caer su salida del equipo tras la Copa de África y aseguró que alguien en el club le quiere fuera del club.

Ocurra lo que ocurra este sábado, Salah se marchará con Egipto a la Copa de África el próximo lunes, a la espera de que su futuro se solucione en las próximas semanas.

Salah, que renovó el verano pasado, tiene contrato con Liverpool hasta junio de 2027. Es el jugador que más cobra del planel de los 'reds' y Arabia Saudita ya mostró interés por contar con sus servicios en caso de no continuar en Liverpool, en el que su rendimiento cayó esta temporada tras ser elegido el mejor jugador de la Premier la campaña pasada.