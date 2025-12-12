Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga peruana

Millonarios de Bogotá hizo oferta a Universitario de Lima por el pase de Rodrigo Ureña

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El volante nacional viene de ganar un tricampeonato en Perú.

Millonarios de Bogotá hizo oferta a Universitario de Lima por el pase de Rodrigo Ureña
Llévatelo:
Luego de tres temporadas siendo pieza clave en el tricampeonato de Universitario de Deportes en la Liga 1 de Perú, el mediocampista nacional Rodrigo Ureña está alistando su salida del cuadro crema.

De acuerdo a fuentes tanto incaicas como colombianas, Millonarios FC quiere traer de vuelta al chileno al fútbol cafetalero, donde vistió los colores de América de Cali y Deportes Tolima, elencos con los cuales ganó un título de Primera División y una Superliga de Colombia, respectivamente.

Según La Página Embajadora, sitio partidario de los albiazules, el club busca el fichaje con una primera oferta inferior a los 600 mil dólares que cuesta la clausula de salida del criollo.

De todas maneras, el conjunto con sede en Bogotá insistirá por el fichaje del oriundo de Conchalí. "Al volante de la Selección de Chile le atrae el proyecto y pone de su parte para que la operación se dé", puntualizaron desde el citado medio en su cuenta de X.

En su periplo de tres años por la U peruana, Ureña ha disputado 99 partidos, en los cuales ha aportado con dos goles y seis asistencias.

