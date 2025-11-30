Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.5°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Cobreloa remontó ante San Marcos en Calama para meterse en la final de la liguilla del Ascenso

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Cobreloa consiguió una sólida demostración de fútbol en Calama después de vencer por 3-1 a San Marcos de Arica para avanzar con un global de 4-3 a la final de la liguilla de Ascenso. Los "loínos" se citaron con Deportes Concepción en la final.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados