Cobreloa remontó ante San Marcos en Calama para meterse en la final de la liguilla del Ascenso
Cobreloa consiguió una sólida demostración de fútbol en Calama después de vencer por 3-1 a San Marcos de Arica para avanzar con un global de 4-3 a la final de la liguilla de Ascenso. Los "loínos" se citaron con Deportes Concepción en la final.
