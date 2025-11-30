Cobreloa remontó ante San Marcos en Calama para meterse en la final de la liguilla del Ascenso
Publicado:
Fotos Destacadas
Eleonora Incardona, la periodista que fue criticada por su forma de vestir en Italia
La UC rescató un valioso punto en su visita a Huachipato en Talcahuano
Los burlescos memes contra Colo Colo tras la aparatosa caída ante Cobresal
Fotos Recientes
Cobreloa remontó ante San Marcos en Calama para meterse en la final de la liguilla del Ascenso
El lamento de Unión Española en Santa Laura tras sufrir un amargo descenso
Deportes Limache venció a La Calera y celebró con todo tras salvar la categoría
Cobreloa consiguió una sólida demostración de fútbol en Calama después de vencer por 3-1 a San Marcos de Arica para avanzar con un global de 4-3 a la final de la liguilla de Ascenso. Los "loínos" se citaron con Deportes Concepción en la final.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados