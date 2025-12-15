Empresa cobró 11 mil dólares por un saludo y una foto con Messi en su viaje a India

Un apretón de manos y una fotografía con Lionel Messi durante su visita a la India costaron a los aficionados más de 11.000 dólares (unos 10 millones de pesos chilenos), según figura en la página oficial del organizador de la experiencia, en el marco de su gira de tres días por las principales ciudades del país.

El paquete, de carácter exclusivo y con entradas limitadas, incluye un encuentro personal con el futbolista argentino, una fotografía individual, acceso a asientos premium para el acto deportivo y una camiseta oficial de la selección argentina firmada por Messi.

Los medios locales contaron que algunos encuentros privados con el jugador, organizados a puerta cerrada para corporaciones e invitados VIP, habrían alcanzado cifras muy superiores, llegando a los 120.000 dólares.

Además de estas experiencias premium, los eventos abiertos al público general se comercializan a precios que parten de alrededor de 3.500 rupias (unos 38 mil pesos) los más bajos, según la información facilitada por la organización del tour.

Messi, campeón del mundo con Argentina y ocho veces ganador del Balón de Oro, afronta este lunes la última jornada de su visita a India, la primera en el país en catorce años desde su anterior viaje en 2011, con una agenda marcada por un amplio dispositivo de seguridad.