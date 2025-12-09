Lionel Messi agiganta su leyenda: Ganó su segundo MVP consecutivo en la MLS

Lionel Messi escribió un nuevo capítulo en los libros de historia del fútbol norteamericano. La MLS anunció este martes que el capitán de Inter Miami fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, logrando este reconocimiento por segundo año consecutivo tras una campaña brillante que culminó con el título de la MLS Cup.

El argentino dominó la competencia con números espectaculares: Se consagró como el máximo artillero del torneo con 29 goles en 28 partidos y repartió 19 asistencias. Este rendimiento le permitió obtener el 70,43 por ciento de los votos, superando ampliamente al danés Anders Dreyer de San Diego (11,15 por ciento) y al francés Denis Bouanga de Los Angeles FC (7,27 por ciento).

Con este galardón, Messi se transformó en el primer jugador en la historia de la liga en ganar el MVP en temporadas sucesivas. El rosarino tomó el testigo de otras figuras que ganaron el premio, como el español David Villa o el mexicano Carlos Vela, y emuló la trascendencia del colombiano Carlos Valderrama, quien fue el primer ganador en 1996.

A sus 38 años, la "Pulga" confirmó su vigencia y compromiso con el proyecto de Inter Miami. El club aseguró la presencia del astro por un largo tiempo, ya que el futbolista renovó su contrato durante este año hasta el final de la temporada 2028.