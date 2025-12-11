Pellegrini y la victoria de Betis en la Europa League: Buscaremos estar entre los ocho primeros

Manuel Pellegrini destacó la contundente actuación de Real Betis en Croacia tras el triunfo por 1-3 sobre Dínamo de Zagreb en UEFA Europa League, certamen en el que aseguraron la clasificación a la ronda de play-offs.

"Hicimos un partido muy completo, un primer tiempo donde controlamos el ritmo, los presionamos bien y marcamos tres goles. El segundo tiempo intentamos controlar un poco más el balón, bajar el ritmo y desgraciadamente nos hicieron ese gol a balón detenido en el último minuto", comenzó mencionando.

Asimismo, el "Ingeniero" indicó: "Vamos a buscar estar entre los ocho primeros para ahorrarnos ese par de partidos. En ese aspecto, la fase de grupos es mejor que la del año pasado, pero esa vez solo perdimos un partido y llegamos a la final. Es buen momento para ratificarlo en las tres competiciones que estamos inmersos".

"Por ahora no estoy involucrado en el mercado. Hay que tratar de sacar los partidos en adelante. Hay un plantel que tan mal no lo ha hecho. Es un plantel que ha respondido y ya veremos el futuro, las alternativas y posibilidades", sentenció.