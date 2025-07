El delantero portugués Gonçalo Ramos (87') fue el encargado de sentenciar el 4-0 definitivo con el que PSG superó a Real Madrid para llegar a la final en el Mundial de Clubes. Tras su conquista, el luso emuló el festejo de su compatriota fallecido Diogo Jota.

Revisa el gol a continuación:

🚨🌎 GOAL | PSG 4-0 Real Madrid | Goncalo Ramos



GONCALO RAMOS MAKES IT FOUR FOR PSG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/krzOgQUfdM