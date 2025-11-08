El frustrante empate de La Roja y Uganda en la segunda fecha del Mundial sub 17
La selección chilena sub 17 sufrió un duro empate 1-1 ante Uganda en los descuentos por la segunda fecha del Mundial. El gol de Chile fue obra de Bruno Torres, mientras que el empate lo marcó Derick Ssozi cuando se acababa el partido.
