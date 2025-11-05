Síguenos:
La Roja lamentó una derrota ante Francia en el Mundial Sub 17 de Catar

Chile lamentó una derrota 0-2 ante Francia en el Aspire Zone de Catar, por la primera fecha del Mundial Sub 17. Los goles del encuentro fueron anotados por Christ Batola y Rémi Himbert.

