La Roja lamentó una derrota ante Francia en el Mundial Sub 17 de Catar
Publicado:
Fotos Destacadas
Novak Djokovic superó por primera vez a Alejandro Tabilo en su vuelta al circuito
"Gracias por hacer este día tan especial": El romántico mensaje de Emily Matute a Mauricio Isla
Alexis Mac Allister lideró el triunfo de Liverpool sobre Real Madrid en Anfield
Fotos Recientes
La Roja lamentó una derrota ante Francia en el Mundial Sub 17 de Catar
Con el capitán de la sub 20 como modelo: La Roja presentó su nueva camiseta
La formación de la U para enfrentar a Everton en el Estadio Santa Laura
Chile lamentó una derrota 0-2 ante Francia en el Aspire Zone de Catar, por la primera fecha del Mundial Sub 17. Los goles del encuentro fueron anotados por Christ Batola y Rémi Himbert.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados