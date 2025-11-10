Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.1°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La Roja sub 17 tuvo su última práctica de cara al crucial duelo con Canadá en el Mundial

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La selección sub 17, bajo las órdenes de Sebastián Miranda, tuvo su última sesión de entrenamientos antes de enfrentar a Canadá por la última fecha grupal del Mundial de Catar.

La Roja se jugará la clasificación a la segunda ronda este martes 11 de noviembre a partir de las 09:30 horas de nuestro país.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados