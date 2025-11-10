La Roja sub 17 tuvo su última práctica de cara al crucial duelo con Canadá en el Mundial
La Roja sub 17 tuvo su última práctica de cara al crucial duelo con Canadá en el Mundial
La selección sub 17, bajo las órdenes de Sebastián Miranda, tuvo su última sesión de entrenamientos antes de enfrentar a Canadá por la última fecha grupal del Mundial de Catar.
La Roja se jugará la clasificación a la segunda ronda este martes 11 de noviembre a partir de las 09:30 horas de nuestro país.
