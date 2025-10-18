16:03 - | ¡Gol de Colombia! Oscar Perea anota el 1-0 ante Francia por el tercer lugar del Mundial Sub 20

15:55 - | ¡Arrancó el penúltimo partido del Mundial Sub 20! Francia y Colombia definen el tercer lugar del torneo en el Estadio Nacional

15:04 - | ¡Súbele a la Cooperativa! Ya puedes seguir toda la previa en nuestra señal

14:32 - | Las selecciones de Colombia y Francia ya llegaron al Nacional para el duelo por el bronce

14:10 - | La FIFA destacó el partido con una imagen y dato histórico de Colombia Colombia todavía tiene trabajo por hacer. %uD83D%uDC77



Igualar el tercer puesto de 2003, el objetivo. %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF4@FCFSeleccionCol | #U20WC %u2014 Copa Mundial FIFA %uD83C%uDFC6 (@fifaworldcup_es) October 18, 2025