Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago28.2°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Colombia y Francia se enfrentan por el tercer puesto del Mundial sub 20

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue el duelo en Cooperativa.cl.

Colombia y Francia se enfrentan por el tercer puesto del Mundial sub 20
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Vídeos + Vistos
En portada

Este sábado, la Copa Mundial sub 20 Chile 2025 vive su penúltima jornada de competencia con la definición del tercer puesto entre los seleccionados de Colombia y Francia.

- Síguelo en Cooperativa.cl:

1-0: 3' Oscar Perea (COL)

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

16:03 - | ¡Gol de Colombia! Oscar Perea anota el 1-0 ante Francia por el tercer lugar del Mundial Sub 20

15:55 - | ¡Arrancó el penúltimo partido del Mundial Sub 20! Francia y Colombia definen el tercer lugar del torneo en el Estadio Nacional

14:32 - | Las selecciones de Colombia y Francia ya llegaron al Nacional para el duelo por el bronce

14:10 - | La FIFA destacó el partido con una imagen y dato histórico de Colombia

Relacionados
Lo + de Deportes
Leído
Escuchado
Visto
Comentado