Colombia y Francia se enfrentan por el tercer puesto del Mundial sub 20
Sigue el duelo en Cooperativa.cl.
Este sábado, la Copa Mundial sub 20 Chile 2025 vive su penúltima jornada de competencia con la definición del tercer puesto entre los seleccionados de Colombia y Francia.
1-0: 3' Oscar Perea (COL)
16:03 - | ¡Gol de Colombia! Oscar Perea anota el 1-0 ante Francia por el tercer lugar del Mundial Sub 20
15:55 - | ¡Arrancó el penúltimo partido del Mundial Sub 20! Francia y Colombia definen el tercer lugar del torneo en el Estadio Nacional
[RADIO EN VIVO] ¡Súbele a la @Cooperativa! Vivimos el duelo entre Colombia y Francia por el tercer lugar del Mundial Sub 20
14:32 - | Las selecciones de Colombia y Francia ya llegaron al Nacional para el duelo por el bronce
14:10 - | La FIFA destacó el partido con una imagen y dato histórico de Colombia
Colombia todavía tiene trabajo por hacer.
Igualar el tercer puesto de 2003, el objetivo. 🇨🇴
10:02 - | Repasa cómo llegan ambos equipos
[PREVIA] Colombia y Francia miden fuerzas por premio de consuelo del tercer lugar en el Mundial Sub 20