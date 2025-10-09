El cierre de los octavos de final en la Copa Mundial sub 20 Chile 2025
Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.
Este jueves 9 de octubre se disputará la tercera y última jornada de los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025, con dos partidos en Rancagua.
- Síguelos en Cooperativa.cl:
1-0: 14' Benjamín Cremaschi (USA)
17:32 - | ¡Vuelve a rodar el balón en El Teniente! El marcador favorece a Estados Unidos por la mínima ante Italia
17:17 - | ¡AL DESCANSO! Estados Unidos vence por 1-0 a Italia en el penúltimo partido de los octavos de final de la Copa Mundial sub 20 Chile 2025
17:01 - | Revisa el gol norteamericano
¡GOL DE ESTADOS UNIDOS!— DSPORTS (@DSports) October 9, 2025
Cremaschi estuvo atento al rebote que dejó Fazzini y anotó el 1-0 sobre Italia en Rancagua. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/yRO5npk8Zw
16:48 - | ¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! Cremaschi pone el 1-0 sobre Italia en los octavos de final del Mundial Sub 20
16:30 - | Italia y Estados Unidos ya están jugando en El Teniente de Rancagua por los octavos de final del Mundial Sub 20
15:15 - | Revisa los antescedentes del compromiso
Estados Unidos desafía la jerarquía de Italia por un cupo en cuartos del Mundial Sub 20 #Cooperativa90 https://t.co/nchvhzATLU pic.twitter.com/DoPFydHLBV— Cooperativa (@Cooperativa) October 9, 2025
15:12 - | El once inicial de Estados Unidos para enfrentar a Italia en octavos de final del Mundial Sub 20