17:32 - | ¡Vuelve a rodar el balón en El Teniente! El marcador favorece a Estados Unidos por la mínima ante Italia

17:17 - | ¡AL DESCANSO! Estados Unidos vence por 1-0 a Italia en el penúltimo partido de los octavos de final de la Copa Mundial sub 20 Chile 2025

17:01 - | Revisa el gol norteamericano ¡GOL DE ESTADOS UNIDOS!



Cremaschi estuvo atento al rebote que dejó Fazzini y anotó el 1-0 sobre Italia en Rancagua. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/yRO5npk8Zw — DSPORTS (@DSports) October 9, 2025

16:48 - | ¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! Cremaschi pone el 1-0 sobre Italia en los octavos de final del Mundial Sub 20

16:30 - | Italia y Estados Unidos ya están jugando en El Teniente de Rancagua por los octavos de final del Mundial Sub 20