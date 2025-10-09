Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

El cierre de los octavos de final en la Copa Mundial sub 20 Chile 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.

El cierre de los octavos de final en la Copa Mundial sub 20 Chile 2025
Este jueves 9 de octubre se disputará la tercera y última jornada de los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025, con dos partidos en Rancagua.

- Síguelos en Cooperativa.cl:

  • Estados Unidos 1-0 Italia, Segundo tiempo. Estadio El Teniente.

1-0: 14' Benjamín Cremaschi (USA)

  • Marruecos vs. Corea del Sur, 20:00 horas. Estadio El Teniente.

17:32 - | ¡Vuelve a rodar el balón en El Teniente! El marcador favorece a Estados Unidos por la mínima ante Italia

17:17 - | ¡AL DESCANSO! Estados Unidos vence por 1-0 a Italia en el penúltimo partido de los octavos de final de la Copa Mundial sub 20 Chile 2025

16:48 - | ¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! Cremaschi pone el 1-0 sobre Italia en los octavos de final del Mundial Sub 20

16:30 - | Italia y Estados Unidos ya están jugando en El Teniente de Rancagua por los octavos de final del Mundial Sub 20

