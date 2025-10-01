La potente autocrítica de Rossel: Parte del resultado pasa por mí, erré hartas chances

El capitán de la selección sub 20, Juan Francisco Rossel, quien fuera goleador del equipo en el Sudamericano de inicios de año, realizó una fuerte autocrítica luego no poder concretar las chances que tuvo la noche de ayer martes en la derrota por 0-2 ante Japón la segunda fecha del Mundial.

"Gran parte del resultado pasa por mí también, me erré hartas chances de gol, estoy muy frustrado, le pido disculpas a la gente, y al equipo, gracias por apoyarme", dijo a DSports.

"Tengo claro que el delantero pasa por momentos. En la selección trabajamos con sicólogos, con coaches. Estamos bien protegidos. Tengo que sacarme esto, con tranquilidad. Es parte del fútbol. Estoy seguro que con Egipto voy a arreglar", añadió.

El jugador de Universidad Católica expresó también su confianza de cara al último partido.

"Depende de nosotros todavía. Estamos muy tranquilos. Tenemos que sacarnos lo de Japón. Pero con Egipto estoy seguro que vamos a clasificar a octavos", expresó.