Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

La quinta jornada de la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.

La quinta jornada de la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025
Este miércoles 1 de octubre sigue el desarrollo de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, con los duelos correspondientes a la segunda fecha de los grupos C y D.

Síguelo en Cooperativa.cl:

  • España vs. México. 17:00 horas. Grupo C. Estadio Nacional
  • Italia vs. Cuba. 17:00 horas. Grupo D, Estadio "Elías Figueroa"
  • Brasil vs. Marruecos. 20:00 horas. Grupo C. Estadio Nacional. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
  • Argentina vs. Australia. 20:00 horas. Grupo D. Estadio "Elías Figueroa"

