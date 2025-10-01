La quinta jornada de la Copa Mundial Sub 20 Chile 2025
Sigue los partidos junto a Cooperativa.cl.
Este miércoles 1 de octubre sigue el desarrollo de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, con los duelos correspondientes a la segunda fecha de los grupos C y D.
Síguelo en Cooperativa.cl:
11:19 - | Sigue la transmisión esta noche del duelo entre Brasil y Marruecos por el Mundial Sub 20
11:15 - | Juan Francisco Rossel hizo una autocritica tras la derrota ante Japón
La potente autocrítica de Rossel: Parte del resultado pasa por mí, erré hartas chances #Cooperativa90 https://t.co/ZIicHnQPGY pic.twitter.com/lkpQDGXsXs— Cooperativa (@Cooperativa) October 1, 2025