19:20 - | ¡Expulsión en Francia! Rabby Nzingoula ve la segunda amarilla en el alargue ante Marruecos

19:15 - | Se terminó el primer tiempo extra y se mantiene el empate 1-1 entre Marruecos y Francia

18:55 - | ¡Arrancó la prórroga! Marruecos y Francia igualan 1-1 en Valparaíso

18:54 - | ¡Final del segundo tiempo! Marruecos y Francia igualan 1-1 y jugarán el alargue por el pase a la final del Mundial Sub 20

18:19 - | ¡Se cumple el tiempo reglamentario! Francia y Marruecos jugarán cinco minutos más antes del final de la segunda parte

18:18 - | ¡Gol de Francia! Tras gran jugada colectiva, Lucas Michal consigue el empate 1-1 ante Marruecos en la semifinal del Mundial Sub 20

17:52 - | ¡Final del primer tiempo en Valparaíso! Marruecos gana 1-0 a Francia en la semifinal del Mundial Sub 20 #Cooperativa90

17:33 - | Finalmente, el tanto de Marruecos fue un autogol del arquero Lisandru Olmeta, ya que el penal de Zabiri pegó en el palo y tras rebotar en la espalda del meta entró en el pórtico ¡GOOOL DE MARRUECOS!



Con un rebote en el palo tras el disparo de penal de Yassir Zabiri, Lisandru Olmeta, en contra, puso el 1-0 ante Francia.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/yEMr2YKnQI — DSPORTS (@DSports) October 15, 2025

17:32 - | ¡Gol de Marruecos! Yassir Zabiri de penal anota el 1-0 sobre Francia en la semifinal del Mundial Sub 20 #Cooperativa90

17:21 - | Parejo encuentro en el Estadio "Elías Figueroa", con franceses y marroquíes manteniendo el empate sin goles en la semifinal

17:02 - | ¡Se juega en Valparaíso! Marruecos y Francia se enfrentan en la semifinal del Mundial sub 20