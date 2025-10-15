Las semifinales del Mundial Sub 20 Chile 2025
Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl.
El Mundial Sub 20 entra en fase decisiva en nuestro país con la disputa de las semifinales. Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl
1-0: 31' Lisandru Olmeta, autogol (MAR); 1-1: 58' Lucas Michal (FRA)
19:20 - | ¡Expulsión en Francia! Rabby Nzingoula ve la segunda amarilla en el alargue ante Marruecos
19:15 - | Se terminó el primer tiempo extra y se mantiene el empate 1-1 entre Marruecos y Francia
18:55 - | ¡Arrancó la prórroga! Marruecos y Francia igualan 1-1 en Valparaíso
18:54 - | ¡Final del segundo tiempo! Marruecos y Francia igualan 1-1 y jugarán el alargue por el pase a la final del Mundial Sub 20
18:19 - | ¡Se cumple el tiempo reglamentario! Francia y Marruecos jugarán cinco minutos más antes del final de la segunda parte
18:18 - | ¡Gol de Francia! Tras gran jugada colectiva, Lucas Michal consigue el empate 1-1 ante Marruecos en la semifinal del Mundial Sub 20
17:52 - | ¡Final del primer tiempo en Valparaíso! Marruecos gana 1-0 a Francia en la semifinal del Mundial Sub 20 #Cooperativa90
17:33 - | Finalmente, el tanto de Marruecos fue un autogol del arquero Lisandru Olmeta, ya que el penal de Zabiri pegó en el palo y tras rebotar en la espalda del meta entró en el pórtico
¡GOOOL DE MARRUECOS!— DSPORTS (@DSports) October 15, 2025
Con un rebote en el palo tras el disparo de penal de Yassir Zabiri, Lisandru Olmeta, en contra, puso el 1-0 ante Francia.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/yEMr2YKnQI
17:32 - | ¡Gol de Marruecos! Yassir Zabiri de penal anota el 1-0 sobre Francia en la semifinal del Mundial Sub 20 #Cooperativa90
17:21 - | Parejo encuentro en el Estadio "Elías Figueroa", con franceses y marroquíes manteniendo el empate sin goles en la semifinal
17:02 - | ¡Se juega en Valparaíso! Marruecos y Francia se enfrentan en la semifinal del Mundial sub 20
16:44 - | Las formaciones de Marruecos y Francia, para la primera semifinal del Mundial Sub 20, que se disputará en Valparaíso
