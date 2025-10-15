Síguenos:
Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Las semifinales del Mundial Sub 20 Chile 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue en vivo los resultados junto a Cooperativa.cl.

Las semifinales del Mundial Sub 20 Chile 2025
El Mundial Sub 20 entra en fase decisiva en nuestro país con la disputa de las semifinales. Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl

  • Marruecos 1-1 Francia. Alargue. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso

1-0: 31' Lisandru Olmeta, autogol (MAR); 1-1: 58' Lucas Michal (FRA)

 

19:20 - | ¡Expulsión en Francia! Rabby Nzingoula ve la segunda amarilla en el alargue ante Marruecos

19:15 - | Se terminó el primer tiempo extra y se mantiene el empate 1-1 entre Marruecos y Francia

18:55 - | ¡Arrancó la prórroga! Marruecos y Francia igualan 1-1 en Valparaíso

18:54 - | ¡Final del segundo tiempo! Marruecos y Francia igualan 1-1 y jugarán el alargue por el pase a la final del Mundial Sub 20

18:19 - | ¡Se cumple el tiempo reglamentario! Francia y Marruecos jugarán cinco minutos más antes del final de la segunda parte

18:18 - | ¡Gol de Francia! Tras gran jugada colectiva, Lucas Michal consigue el empate 1-1 ante Marruecos en la semifinal del Mundial Sub 20

17:52 - | ¡Final del primer tiempo en Valparaíso! Marruecos gana 1-0 a Francia en la semifinal del Mundial Sub 20 #Cooperativa90

17:33 - | Finalmente, el tanto de Marruecos fue un autogol del arquero Lisandru Olmeta, ya que el penal de Zabiri pegó en el palo y tras rebotar en la espalda del meta entró en el pórtico

17:32 - | ¡Gol de Marruecos! Yassir Zabiri de penal anota el 1-0 sobre Francia en la semifinal del Mundial Sub 20 #Cooperativa90

17:21 - | Parejo encuentro en el Estadio "Elías Figueroa", con franceses y marroquíes manteniendo el empate sin goles en la semifinal

17:02 - | ¡Se juega en Valparaíso! Marruecos y Francia se enfrentan en la semifinal del Mundial sub 20

16:44 - | Las formaciones de Marruecos y Francia, para la primera semifinal del Mundial Sub 20, que se disputará en Valparaíso

