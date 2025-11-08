Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

Banda inglesa Massive Attack alentó a Palestino en el partido con Coquimbo en La Cisterna

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro "árabe" destacó el apoyo del grupo musical a la causa palestina.

Banda inglesa Massive Attack alentó a Palestino en el partido con Coquimbo en La Cisterna
La banda inglesa Massive Attack llegó hasta el Estadio Municipal de La Cisterna para alentar a Palestino en su duelo ante Coquimbo Unido, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Así lo publicó a través de imágenes el cuadro "árabe" en sus redes sociales, donde se vio a los integrantes del grupo musical, que se encuentran en nuestro país para actuar en el festival Fauna Primavera.

"Provenientes de Inglaterra, no solo destacan por su música, sino también por su constante apoyo y compromiso con la causa palestina", valoró el cuadro tetracolor.

Una publicación compartida por Palestino (@palestino)

