Palestino recibió la visita de activista brasileño que brindó apoyo a Gaza en la flotilla Sumud
El elenco nacional está frecuentemente preocupado de la situación en Medio Oriente.
Durante esta semana, Palestino recibió al activista brasileño Thiago Avila y le entregó un regalo por su participación brindando ayuda humanitaria.
"Gracias, Thiago, por tu visita y por tu activismo en defensa de nuestra causa, siendo la voz de #TodoUnPueblo", escribió el elenco "árabe" en redes sociales.
El brasileño integró junto a otros voluntarios internacionales la flotilla Sumud, cuyo objetivo fue llevar ayuda humanitaria a Gaza en medio del conflicto entre Israel-Palestina en Medio Oriente.
Esta semana recibimos la visita de Thiago Avila, activista brasileño que integró, junto a otros voluntarios internacionales, la flotilla Sumud, cuyo objetivo fue llevar ayuda humanitaria a Gaza.— Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) December 12, 2025
Gracias, Thiago, por tu visita y por tu activismo en defensa de nuestra causa,… pic.twitter.com/d029f1z8Cx