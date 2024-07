Moisés Caicedo y Nicolas Jackson entregaron su respaldo a Enzo Fernández

El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo y el senegalés Nicolas Jackson entregaron sendos respaldos al argentino Enzo Fernández, quien está en medio de la polémica por un cántico racista en los festejos de Copa América.

En medio de las celebraciones, se dio a conocer un registro en que el jugador de la Albiceleste aparece entonando una canción con tintes xenofóbicos que apunta a la selección francesa.

Esto causó un gran revuelo a nivel mundial y durante esta jornada sus compañeros en Chelsea se pusieron del lado del trasandino.

En el caso de Caicedo, el volante ecuatoriano subió un par de imágenes junto a Fernández, dándole su respaldo, mientras que el africano señaló, también con una serie de fotos junto a Enzo, que "fue un momento desafortunado".

Was unfortunate at the moment! ❤❤ pic.twitter.com/5tEo98Nnn1