Alexander-Arnold: Crecí viendo a Real Madrid ganar tres Champions seguidas

Trent Alexander-Arnold mostró el orgullo que siente por convertirse en nuevo jugador de Real Madrid, aseguró que creció "viendo ganar" al club blanco "tres Champions seguidas", y agradeció el cariño de Liverpool.

"Es un día muy emocionante que llevo esperando mucho tiempo. Estoy muy orgulloso de poder estar aquí, es un sueño, estoy deseando empezar ya a entrenar", dijo en su comparecencia ante los medios de comunicación tras su acto de presentación en la Ciudad Real Madrid.

"Estoy muy emocionado de estar aquí. Se respetan los trofeos y la historia que tiene Real Madrid. Siempre he admirado a sus jugadores y al club. He crecido viendo ganar a este club tres Champions seguidas. Es un motivo muy importante por el que quería ser parte de su historia y de su éxito", añadió.

El nuevo jugador explicó el cambio que lucirá en la camiseta, en la que mostrará Trent junto al dorsal 12, en lugar de Alexander-Arnold como hacía hasta este momento.

"Cuando viajo por Europa me di cuenta de que el nombre es complicado. Me llaman Arnold, Alexander, Trent, Alex... así que decidí hacerlo más fácil, poner mi nombre a la espalda y como me llama la gente", reveló.

No ocultó las razones por las que da un cambio a su carrera, tras sentir que su etapa en Liverpool tocaba a su fin. "Mi etapa fue increíble. Todo lo que viví y sentí, pero las cosas se terminan. He salido de una forma buena, no puedo decir nada malo del club ni de los aficionados".

"Hablé con los jugadores, el entrenador y los dueños, me apoyaron y fue una ayuda enorme. Me agradecieron lo que hice por el club y me han deseado lo mejor para el futuro. Que te digan que siempre serás bienvenido es increíble. Ahora estoy con un nuevo desafío, un viaje nuevo muy emocionante que no consiguen experimentar muchos jugadores", reconoció.