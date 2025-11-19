Hinchas de Santiago Wanderers "apretaron" al equipo antes de jugar con Cobreloa

En la antesala de iniciar su competencia en la liguilla del Ascenso, un grupo de hinchas de Santiago Wanderers llegó hasta el entrenamiento del equipo para "apretar" a los jugadores a modo de motivación para el partido de ida con Cobreloa.

Según el diario local La Estrella de Valparaíso, alrededor de 15 fanáticos se movilizaron al Complejo Deportivo Mantagua mientras aún se desarrollaba la práctica el martes recién pasado, solicitando el acceso a la seguridad del recinto "caturro".

Contrario a lo que se suele ver en este tipo de intervenciones, el referido medio detalló que el diálogo con los jugadores fue de manera pacífica, razón por la que se les permitió el ingreso a los forofos en primer lugar.

Una vez terminado el entrenamiento, los futbolistas se tomaron unos minutos para escuchar el mensaje de los hinchas para el importante duelo con los loínos a jugarse hoy, miércoles 19 de noviembre a las 20:00 horas en el "Elías Figueroa" de Playa Ancha.