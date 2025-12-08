Síguenos:
Deportes | Fútbol | Segunda División

Harold Antiñirre se alzó como el mejor jugador de Segunda División en la Gala Crack 2025

El capitán del campeón fue reconocido tras su gran campaña.

Harold Antiñirre se alzó como el mejor jugador de Segunda División en la Gala Crack 2025
Deportes Puerto Montt regresó a la Liga de Ascenso con una gran temporada y su capitán, Harold Antiñirre, fue elegido por la Gala Crack 2025 como el mejor jugador de la Segunda División Profesional.

El "14", oriundo de Hornopirén, lideró a los "delfines" al título de la tercera categoría con 11 goles y siete asistencias en 22 partidos, siendo un pilar fundamental para el equipo que dirigió Jaime "Pillo" Vera.

El propio elenco puertomontino, con su habitual lenguaje en sintonía con las redes sociales, destacó el logro del jugador de 23 años formado en su cantera: "Chinquihue predio".

