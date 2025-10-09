Alexander Aravena se sumó a las bajas de La Roja y fue liberado para el partido con Perú

La selección chilena informó que el delantero Alexander Aravena fue liberado de la nómina de La Roja para el amistoso contra Perú, programado para este viernes en La Florida, por una lesión.

De acuerdo al parte médico, el jugador de Gremio presentó una molestia muscular de aductores y el tiempo de recuperación le impide estar a disposición del cuerpo técnico de Sebastián Miranda para el partido.

De esta forma, Aravena se sumó a las otras bajas que tuvo el equipo nacional en la preparación para el partido, como Iván Román y Lucas Assadi.

El amistoso entre La Roja y Perú está agendado para este viernes a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Bicentenario de La Florida y lo podrás seguir en nuestras plataformas.