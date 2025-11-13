El duro llamado de Loyola: Que la gente nos apoye, habrá momentos donde vamos a sufrir

El mediocampista Felipe Loyola palpitó lo que será el duelo de Chile ante Rusia en su primer partido amistoso de la fecha FIFA y aprovechó de hacer un fuerte llamado a los fanáticos de La Roja para el próximo proceso clasificatorio al Mundial 2030.

"Mi llamado va netamente a apoyar, porque hay muchos jóvenes están haciendo sus primeros pasos en la selección y obviamente es difícil tener la responsabilidad de representar al país", señaló a la prensa en medio de los trabajos en Sochi.

"Lo que se le pide a la gente es que nos apoyen, que en el proceso nuevo van a haber momentos donde nos va a salir todo y van a haber momentos donde vamos a sufrir. Es parte de ir construyendo el camino para el Mundial que viene, para la Copa América que viene y que sepan que de nuestro lado vamos a dar todo", agregó.

Por otro lado, dijo que "no hay mayor motivación" que "el simple hecho de estar representando al país", pues "es el sueño de todo jugador. Creo que mis compañeros piensan igual que yo. Cada vez que me ha tocado representar a mi país se vive una sensación única y qué mejor que representarlo acá en el extranjero".

Respecto al amistoso ante Rusia, anticipó que "va a ser un partido con mucha intensidad. Estuvimos viendo a Rusia y presionan bastante en la salida. Se posicionan hombre a hombre y te hacen una presión intensa, así que estamos trabajando para poder doblegar esa situación que proponen ellos".

Sobre la opaca actuación del combinado nacional en las últimas Clasificatorias, Loyola aseguró que "ya conversamos como grupo, dimos vuelta a la página y sabemos que estamos en un proceso nuevo que se está trabajando día a día".

"Hay muchas ganas, cada uno está haciendo lo mejor posible en sus clubes para cuando nos toque jugar por la selección estar preparados de la mejor manera. El grupo desea conseguir cosas importantes y eso es súper importante dentro de lo grupal. Hay una competencia sana, así que estoy muy contento por el grupo que se está armando y por el hambre que se muestra en el día a día", complementó.

En cuanto a su presente en el fútbol argentino y los rumores de su posible salida de Independiente comentó que ha ido superando las molestias físicas y está "viviendo el día a día, enfocado al cien por ciento en lo que es la selección. Después se verá cuál va a ser mi mejor opción".

Chile enfrentará a Rusia en Sochi este sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas de nuestro país y el martes 18, en la misma ciudad, se medirá con Perú a partir de las 14:00 horas. Podrás seguir ambos duelos en la señal de Cooperativa Deportes y los Marcadores Virtuales de Cooperativa.cl.