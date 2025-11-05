Miranda pese a derrota ante Francia: Me siento orgulloso de mis jugadores

Este miércoles la selección chilena sub 17 arrancó con un traspié su participación en el Mundial de la categoría que se disputa en Catar, perdiendo por un inapelable 2-0 ante Francia en un partido marcado por la falta de finiquito de la Roja.

Tras el cotejo, el director técnico nacional, Sebastián Miranda, confesó que "hay tristeza y frustración, porque habíamos hecho un muy buen primer tiempo donde nos paramos de igual a igual. Tuvimos personalidad y coraje. Lamentablemente, no pudimos concretar las oportunidades que nos creamos".

En la misma línea, el estratego remarcó que "hicimos un esfuerzo físico muy grande, porque el rival te lleva al límite. Francia es una potencia mundial. Pero me siento muy orgulloso de mis jugadores".

Sobre las conquistas del cuadro galo, el DT admitió que "lo habíamos analizado, que no hiciéramos fouls innecesarios y los dos lo fueron, uno incluso, sin zapatos. Entonces queda la sensación amarga, porque creíamos que había una posibilidad".

Así y todo, el ex futbolista enfatizó que "hay que seguir trabajando, nos quedan dos partidos y estoy convencido de que esta es la manera, de que tenemos que atrevernos, ir sin miedo, intentar jugar y no cometer errores, porque en este tipo de torneos están los mejores".

"Este es el camino, estoy muy orgulloso de que mi equipo se entregó hasta el final de que luchó, más allá que en el segundo tiempo equivocamos el camino... eso me da tranquilidad para el próximo partido", cerró Miranda haciendo alusión al compromiso del sábado frente a Uganda.