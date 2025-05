Ricardo Gareca: En ningún momento pensé en renunciar, otro técnico no hubiese aguantado

En medio de un tenso clima y con la selección chilena pendiendo de un hilo en las Clasificatorias, Ricardo Gareca repasó su proceso al mando de La Roja y se mantuvo firme en mantener su puesto, pese a que los resultados no acompañan y la eliminación parece inminente.

"Son las últimas posibilidades. Tenemos la intención de poder seguir aspirando a esa posibilidad del Mundial. Somos conscientes de todo eso", señaló en conversación con La Tercera.

Sin embargo, fue categórico respecto a su futuro: "En ningún momento se me cruzó por la cabeza renunciar, ni en los peores momentos, porque vine con mucha ilusión. La intención mía es seguir, continuar".

Gareca añadió que "si el presidente (Pablo Milad) nos deja correr el proceso, bienvenido sea. Si dicen que no va más, lo entiendo". También descartó tener presión extra ante los dichos públicos de la cláusula de salida al sellarse la eliminación, pues es un aspecto que ya ha conversado con el dirigente.

"La selección en algún momento va a tener que respaldar un proceso más allá de los requerimientos de la prensa o de la gente. Estoy convencido de que Chile está atravesando un proceso difícil, vivir este proceso es duro para todos, pero toca vivirlo y estoy preparado. Me encantaría poder atravesar este momento difícil, no me gustaría irme en este momento", expresó.

"Hubo muchas especulaciones de si me iba o no, y lógicamente pensé que se me complicaba la continuidad. Quizás otro técnico en mi situación no hubiese aguantado. Sigo siendo el técnico de Chile, en un contexto muy desfavorable", afirmó, atribuyendo su permanencia a la experiencia y su capacidad para "aguantar la crítica y sostener el reclamo de la gente".

"Sin lugar a duda, no es lo que yo esperaba en estos momentos. Ni yo, ni ustedes ni nadie", confesó el DT, que atribuyó parte de las dificultades a un "costoso" proceso de adaptación y a "muchos inconvenientes para arrancar las Clasificatorias".

Destacó que lo que lo sostiene en el cargo "es el hecho de que pudimos tener un conocimiento más amplio, ir corrigiendo el rendimiento. Hoy tenemos un mayor conocimiento del jugador chileno".

Gareca también reflexionó sobre el "proceso que no es fácil" para el fútbol chileno actualmente, indicando que "tarde o temprano lo tenía que vivir".

Además fue consultado sobre las ausencias de Ben Brereton y Carlos Palacios de las últimas nóminas, reafirmando que pese a no estar en las listas, "cuando es convocado a la selección, nunca dejaremos de observarlo; siempre estará en nuestra órbita".

La Roja se jugará las últimas cartas contra Argentina en el Nacional el jueves 5 de junio (21:00 horas) y ante Bolivia el martes 10, de visita en El Alto (16:00 horas).