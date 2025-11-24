Siete clubes fueron sancionados por Comisión para el Mercado Financiero

La Comisión para El Mercado Financiero (CMF) informó que su Consejo sancionó a siete Organizaciones Deportivas Profesionales (ODP), por infringir sus deberes de información continua.

Esta infracción se debe a que no remitieron a la CMF la información financiera periódica dentro del plazo previsto por la normativa.

Entre los clubes sancionados, solo uno pertenece a Primera División, Deportes Limache (Limachinos SADP).

Del mismo modo, solo seis clubes recibieron como castigo una multa económica; mientras que Provincial Ovalle tuvo una sanción de censura.

La Resolución subrayó la importancia del envío de la información continua a la que están sujetas estas entidades, ya que permite a la CMF y al público en general contar con información actualizada sobre su situación financiera.

De acuerdo a la Resolución Extenta N° 11.492, estos son los siete clubes sancionados:

Club Deportivo Barnechea SADP - Multa de 190 UF (7.532.282 de pesos)

Deportes Melipilla SADP - Multa de 190 UF (7.532.282 de pesos)

Deportes Magallanes SADP - Multa de 190 UF (7.532.282 de pesos)

San Marcos de Arica SADP - Multa de 130 UF (5.153.667 de pesos)

Lilas SADP (San Antonio Unido) - Multa de 90 UF (3.567.923 de pesos)

Limachinos SADP (Deportes Limache) - Multa de 90 UF (3.567.923 de pesos)

Club Deportes Provincial Ovalle SADP - Censura