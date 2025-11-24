Siete clubes fueron sancionados por Comisión para el Mercado Financiero
La entidad indicó que siete organizaciones deportivas infringieron sus deberes de información continua.
La Comisión para El Mercado Financiero (CMF) informó que su Consejo sancionó a siete Organizaciones Deportivas Profesionales (ODP), por infringir sus deberes de información continua.
Esta infracción se debe a que no remitieron a la CMF la información financiera periódica dentro del plazo previsto por la normativa.
Entre los clubes sancionados, solo uno pertenece a Primera División, Deportes Limache (Limachinos SADP).
Del mismo modo, solo seis clubes recibieron como castigo una multa económica; mientras que Provincial Ovalle tuvo una sanción de censura.
La Resolución subrayó la importancia del envío de la información continua a la que están sujetas estas entidades, ya que permite a la CMF y al público en general contar con información actualizada sobre su situación financiera.
De acuerdo a la Resolución Extenta N° 11.492, estos son los siete clubes sancionados:
