Tópicos: Deportes | Fútbol

Siete clubes fueron sancionados por Comisión para el Mercado Financiero

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La entidad indicó que siete organizaciones deportivas infringieron sus deberes de información continua.

En portada

La Comisión para El Mercado Financiero (CMF) informó que su Consejo sancionó a siete Organizaciones Deportivas Profesionales (ODP), por infringir sus deberes de información continua.

Esta infracción se debe a que no remitieron a la CMF la información financiera periódica dentro del plazo previsto por la normativa.

Entre los clubes sancionados, solo uno pertenece a Primera División, Deportes Limache (Limachinos SADP).

Del mismo modo, solo seis clubes recibieron como castigo una multa económica; mientras que Provincial Ovalle tuvo una sanción de censura.

La Resolución subrayó la importancia del envío de la información continua a la que están sujetas estas entidades, ya que permite a la CMF y al público en general contar con información actualizada sobre su situación financiera.

De acuerdo a la Resolución Extenta N° 11.492, estos son los siete clubes sancionados:

  • Club Deportivo Barnechea SADP - Multa de 190 UF (7.532.282 de pesos)
  • Deportes Melipilla SADP - Multa de 190 UF (7.532.282 de pesos)
  • Deportes Magallanes SADP - Multa de 190 UF (7.532.282 de pesos)
  • San Marcos de Arica SADP - Multa de 130 UF (5.153.667 de pesos)
  • Lilas SADP (San Antonio Unido) - Multa de 90 UF (3.567.923 de pesos)
  • Limachinos SADP (Deportes Limache) - Multa de 90 UF (3.567.923 de pesos)
  • Club Deportes Provincial Ovalle SADP - Censura

 

