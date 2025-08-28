Síguenos:
Pizarro y Assadi protagonizaron la conferencia conjunta de Colo Colo y la U antes del Superclásico

Publicado:
Vicente Pizarro y Lucas Assadi atendieron a los medios este jueves en el auditorio de la ANFP en Quilín, en la conferencia de prensa conjunta de Colo Colo y Universidad de Chile en la previa del Superclásico 198, que se disputará el domingo a la 15:00 horas en el Estadio Monumental.

