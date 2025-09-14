Colo Colo sucumbió en la última opción de título que le quedaba en el año de su Centenario, con un doloroso 3-0 a manos del archirrival, Universidad de Chile, en la Supercopa que además significó un amargo inicio del ciclo junto al DT Fernando Ortiz.

Eliminado de Copa Chile en fase de grupos y sin chances matemáticas en la #LigadePrimera luego de la victoria del escapado puntero Coquimbo Unido, a los albos solo les resta pelear por un cupo a torneos internacionales; zona de la tabla en la que, de momento, siguen fuera.

