Jorge Almirón tras conquistar la Supercopa en Colo Colo: Es el premio de toda una temporada

Jorge Almirón, entrenador de Colo Colo, valoró la conquista de la Supercopa ante Huachipato a más de doscientos días después de que el partido fuese aplazado por incidentes que protagonizaron los hinchas en el Estadio Nacional y valoró su temporada con el club.

"Es inusual, pero sabe bien igual. Llevamos más de 200 días esperando este momento y siempre es importante ganar. Valoro el proceso que hemos hecho desde que llegue el 11 de enero. Hicimos casi el 75 por ciento de los puntos, disputamos una final y estamos entre los ocho mejores de América", comenzó mencionando a TNT Sports.

Tras esto, complementó diciendo: "Es el premio de toda una temporada y el resultado hoy no es fácil. Me tocó perder muchas finales y es tanta la tensión o el deseo de ganar, que no te das cuenta como cuesta llegar".

Así mismo, se refirió al fallecimiento del padre de Fernando De Paul y valoró su compromiso en este partido: "Es importante que esté con nosotros después de lo que le tocó vivir. Hoy es el capitán, algo emblemático. Estoy seguro que (Esteban) Pavez desde la selección le cedió la capitanía con mucho gusto".