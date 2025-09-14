La formación de Colo Colo para enfrentar a la U en la Supercopa
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación de Colo Colo para enfrentar a la U en la Supercopa
Diego Valencia lideró la victoria de Universidad Católica ante Limache en Quillota
Troyansky protagonizó la agónica remontada de Audax ante Unión Española en el Santa Laura
Fotos Recientes
La alineación de Universidad de Chile para la Supercopa ante Colo Colo
La formación de Colo Colo para enfrentar a la U en la Supercopa
Londres: Protesta de ultraderecha contra la inmigración dejó 26 policías heridos
Tras la prueba de diferentes fórmulas a lo largo de los entrenamientos, Colo Colo alistó su equipo estelar para enfrentar a Universidad de Chile por la Supercopa en Santa Laura, en lo que además será el estreno de su DT Fernando Ortiz.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados