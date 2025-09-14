Síguenos:
La formación de Colo Colo para enfrentar a la U en la Supercopa

Publicado:
Tras la prueba de diferentes fórmulas a lo largo de los entrenamientos, Colo Colo alistó su equipo estelar para enfrentar a Universidad de Chile por la Supercopa en Santa Laura, en lo que además será el estreno de su DT Fernando Ortiz.

