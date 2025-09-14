Los festejos de Universidad de Chile tras proclamarse en la Supercopa ante Colo Colo
Universidad de Chile se impuso por 0-3 a Colo Colo en la definición de una historiada Supercopa y celebró con mesura ante los poco más de 700 hinchas azules que llegaron al Estadio Santa Laura.
