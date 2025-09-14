Síguenos:
Los memes de la Supercopa: La principal "víctima" fue el técnico de Colo Colo Fernando Ortiz

El técnico Fernando Ortiz fue uno de los principales apuntados por los memes luego de la derrota de Colo Colo por 0-3 ante Universidad de Chile en la Supercopa 2025. El nuevo entrenador del cuadro "albo" no pudo romper su sequía de títulos y recibió distintos tipos de burlas.

