Los memes de la Supercopa: La principal "víctima" fue el técnico de Colo Colo Fernando Ortiz
Publicado:
Fotos Destacadas
Colo Colo selló un Centenario sin títulos con su derrota ante la U en la Supercopa
Los memes de la Supercopa: La principal "víctima" fue el nuevo DT de Colo Colo
Raúl Pedraza recibió su oro mundial y sumó nueva medalla en patinaje de velocidad
Fotos Recientes
Colo Colo selló un Centenario sin títulos con su derrota ante la U en la Supercopa
Los festejos de Universidad de Chile tras proclamarse en la Supercopa ante Colo Colo
Los memes de la Supercopa: La principal "víctima" fue el nuevo DT de Colo Colo
El técnico Fernando Ortiz fue uno de los principales apuntados por los memes luego de la derrota de Colo Colo por 0-3 ante Universidad de Chile en la Supercopa 2025. El nuevo entrenador del cuadro "albo" no pudo romper su sequía de títulos y recibió distintos tipos de burlas.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados