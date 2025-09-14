Y no prendió: Escaso público llegó a Santa Laura para presenciar la Supercopa
La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile finalmente no se prendió pese a las garantías de seguridad impuestas por la autoridad y apenas 1.500 personas llegaron este domingo para presenciar el duelo en Santa Laura.
