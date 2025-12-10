Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.9°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Gonzalo Villagra fue ratificado como técnico de Unión Española para la "operación retorno"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico tendrá la misión de devolver al cuadro hispano a Primera.

Gonzalo Villagra fue ratificado como técnico de Unión Española para la
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Unión Española anunció a través de sus redes sociales que Gonzalo Villagra se mantendrá como entrenador del primer equipo en el intento del elenco hispano por volver a la división de honor.

Villagra asumió como interino luego de la salida de Miguel Ramírez y aunque no pudo levantar al equipo y terminó descendiendo, su vinculación con el club llevó a la dirigencia hispana a mantenerlo en el cargo para la campaña 2026 en la Liga de Ascenso.

"Un hombre plenamente identificado con nuestros colores asume el desafío de liderar la importante misión de volver a instalar a Unión Española en el lugar que se merece", expresó el club en Instagram.

"Gonzalo conoce nuestra historia, nuestro espíritu y el compromiso que exige defender esta camiseta. Su trayectoria y sentido de pertenencia serán fundamentales en el camino que emprendemos juntos", añadió.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada