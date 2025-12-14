Jorge Segovia: Si recibimos un portazo de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia

Jorge Segovia, dueño de Unión Española, confirmó que el club recurrirá a la justicia ordinaria si es que la ANFP no acoge la petición de dejar sin efecto su descenso, a raíz de la interpretación por una antigua norma que no fue borrada del reglamento, y que contradecía las bases de la Liga de Primera.

"Presentamos un reclamo por incumplimiento del Reglamento. El Reglamento está por encima de las Bases, y está para cumplirse", inició en entrevista con La Tercera.

"Si recibimos un portazo de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia. No iremos al TAS. Esperamos no tener que llegar a eso y que se entregue una solución razonable a este problema", enfatizó.

"Si se dice que Unión se salvó por secretaría, no sería el primer caso que ocurre y, por tanto, no nos ofende", resaltó el empresario español, recalcando que "nos han afectado muchas situaciones, muchos lesionados".

"Probablemente nos equivocamos con algunas contrataciones. Mala suerte, porque la suerte también incide (...) Si fue un error haber alargado más o menos el proceso de José Luis Sierra, no lo sé. Eso queda para lo que pudo ser y no fue. No culpo al 'Coto', no culpo a nadie. Yo asumo toda la responsabilidad", dijo Segovia, en línea con su primer mensaje en redes sociales tras el descenso en cancha.

El español también descartó un desorden institucional en Unión: "Los administradores no saltan a la cancha. Pero no, yo creo que han sido un cúmulo de circunstancias que a veces se dan bien y otras mal. Hemos tenido mala suerte y ya está".

El empresario salió al paso de los cuestionamientos su gestión a la distancia desde España y dijo estar "muy informado de las situaciones que pasan. Comento con los distintos directivos lo que puede estar pasando. Sigo de cerca los partidos. No creo que eso afecte. Si usted analiza los dueños de varios clubes de Europa, muchos de ellos no viven en Europa".

"Estoy curado de críticas, no me afectan. Entiendo que los hinchas estén muy molestos, porque los hinchas sienten la pasión igual que yo. Ahí no se equivoquen; el que piensa que yo no sufro con lo que ha pasado, se equivoca mucho. Sufro mucho, como el primer hincha", expresó.

Por otro lado, Segovia descartó poner en venta el club, aunque "si mañana llega un jeque y nos ofrece 100 millones de dólares, igual lo pensaríamos. Pero esa circunstancia no se va a dar, menos en este momento. Lo consideraría una huida, no lo voy a hacer. He tenido varias ofertas".