Sabino Aguad entregó malas noticias a U. Española en medio de gestiones para evitar el descenso

Sabino Aguad, gerente de Unión Española, entregó malas noticias de cara a la próxima temporada, ya que explicó retrasos que tendrá el Estadio Santa Laura, debido a trabajos que realizarán en las luminarias y la cancha.

Tras el consejo de presidentes de la ANFP, Aguad detalló en primera instancia el proceso de instalación de las luminarias en Santa Laura.

"Tenemos los postes, todo, pero el estadio se arrendó para un concierto. Postergamos al miércoles la instalación. A más tardar la primera semana de enero comenzamos con las luces", comentó el directivo.

Posteriormente, descartó que el recinto usará césped sintético, aunque recalcó que mantener la cancha natural causará el retraso en tener listo el estadio para jugar.

"Mantenemos pasto natural, cambiamos completa la cancha y eso sí nos va a atrasar. No podemos dar una fecha, pero esperamos tenerla en febrero", precisó.

Finalmente, fue consultado por la petición a la ANFP de anular el descenso por secretaría, apuntando a una contradicción entre el reglamento y las bases del torneo, y afirmó que será un tema a largo plazo.

"Mientras antes se sepa, mejor, pero no creo que sea tan rápido. No tenemos fechas ni nada. Esto recién comenzó, no puedo decir si nos demoraremos mucho o poco", aseveró.