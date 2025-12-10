Segovia apuntó que "estudian" posible vía administrativa para revertir descenso de U. Española

El descenso de Unión Española a la Primera B quedó sentenciado tras una temporada 2025 para el olvido, donde perdió la categoría junto a Deportes Iquique. Sin embargo, un vuelco administrativo puede cambiar la historia. Jorge Segovia, propietario del club, confirmó que la institución analiza una vía legal para anular su caída al Ascenso.

La polémica surgió en redes sociales, donde hinchas "hispanos" alertaron sobre una contradicción normativa. Mientras las Bases del Campeonato 2025 determinaron el descenso por la tabla anual, el Reglamento de la ANFP (artículo 90) establece que la pérdida de categoría debe definirse por el promedio de puntaje de las últimas tres temporadas.

Ante la consulta directa de un fanático en la plataforma X, quien le señaló que el Reglamento está por encima de las Bases según el artículo 5° de prelación de normas, Segovia dejó abierta la posibilidad de una oportunidad en los tribunales. "Estamos estudiando el tema, pero el Reglamento parece que es muy claro", respondió el empresario español.

Según los cálculos expuestos por los seguidores rojos, si se aplicara el artículo 90 del Reglamento vigente, los equipos descendidos por peor promedio serían Deportes La Serena y Deportes Limache, lo que permitiría a Unión Española mantener su cupo en la serie de honor.

Esta postura generó un debate interno en la hinchada de Santa Laura. Mientras algunos se aferran a la posibilidad reglamentaria para evitar la "B", otros critican que se busque un subterfugio legal ("ganar por secretaría") para tapar el fracaso deportivo en la cancha, luego de que el propio Segovia asumió inicialmente la "responsabilidad total" por el descenso.

La controversia nació de un debate en redes sociales, donde fanáticos alertaron que el Reglamento está por sobre las Bases del torneo y que este exige un sistema de promedios.

La letra chica: Qué dicen los artículos

El argumento de una parcialidad de hinchas "hispanos" se sostiene en el Artículo 5° de las Bases del torneo, que fija el "Orden de prelación de normas". Este texto indica textualmente que la normativa seguirá el siguiente orden jerárquico:

a) Estatutos de la ANFP

b) Reglamento de la ANFP

c) Las presentes Bases

Bajo esa lógica, el Reglamento de la ANFP tiene mayor peso jurídico. El punto de conflicto radica en el Artículo 90° de dicho Reglamento, que establece el mecanismo de descenso de forma literal:

Además, el Artículo 92° del mismo cuerpo legal refuerza que las bases de las competencias deben contener disposiciones sobre "Sistemas de ascenso y descenso".

El escenario si se aplica el reglamento

Si la ANFP diera lugar a la interpretación del Reglamento por sobre las Bases (que definieron el descenso por la tabla anual 2025), el escenario cambiaría radicalmente. Según los cálculos de promedios de las últimas tres temporadas (2023-2025), los equipos con peor rendimiento son Deportes La Serena (0,9) y Deportes Limache (1,03).

En esa tabla de coeficientes, Unión Española registra un promedio de 1,16, lo que la ubicaría fuera de la zona de peligro, salvando la categoría por vía administrativa en desmedro de los clubes mencionados.