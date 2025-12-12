"Guardianes de la franja": Universidad Católica presentó su camiseta 2026

A través de redes sociales y una conferencia de prensa, Universidad Católica lanzó oficialmente su camiseta titular para la temporada 2026.

Bajo el lema "Guardianes de la franja" y Fernando Zampedri como imagen principal, se lanzó un spot grabado íntegramente en el Claro Arena para mostrar el diseño.

La casaquilla devuelve la franja a su posición tradicional, luego de haberla subido este 2025 en referencia a una antigua equipación. Además, es justamente la franja la que presenta un diseño estilo degradado.

Una gran novedad es que la firma alemana Puma incorporó una versión jugador, con tecnología mayor (Ultraweave) a la edición regular o "hincha" (DryCell).

Una armadura lo es todo para un guerrero.

Y quien viste la franja se vuelve su guardián.



Presentamos la nueva camiseta local de Universidad Católica 2026:

el manto cruzado que honra nuestra tradición y una herencia eterna.



Disponible en PUMA Stores y https://t.co/xI47nVN2w4. pic.twitter.com/3J3o0lI8rc — PUMA Chile (@PUMAChile) December 12, 2025

👕⚪️🔵 Universidad Católica presenta su nueva camiseta para la temporada 2026 @Cooperativa #LosCruzados pic.twitter.com/FMLjPX0KeG — Sebastián Aguilar G. (@sebaguilarg) December 12, 2025

El ex futbolista Milovan Mirosevic y la jugadora del plantel femenino Agustina Heyermann fueron los encargados de lucir el nuevo uniforme en la conferencia de prensa oficial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Universidad Católica (@cruzados_oficial)

Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados, adelantó que la UC tendrá un total de tres uniformes para la próxima campaña.

"La camiseta alternativa tiene que estar presentada durante enero, antes del primer partido, que en nuestro caso es la Supercopa. La third debiese ser durante el primer trimestre, probablemente para el mes de marzo porque para la Copa Libertadores tenemos que tenerla inscrita ante Conmebol", señaló.

La nueva casaquilla local de Universidad Católica estará disponible desde hoy en las tiendas Puma de los centros comerciales Parque Arauco, Alto Las Condes, Costanera Center, Mall Plaza Los Dominicos, además de las tienda virtual de Cruzados.

Posteriormente la camiseta llegará hasta otros puntos puntos de venta del país y tiendas de retail.